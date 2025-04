CSIO3* Lier: Portugal preparado para a Primeira Qualificativa da Longines EEF Series 2025

No próximo fim de semana, a cidade de Lier, na província de Antuérpia, Bélgica, recebe a primeira etapa qualificativa da edição 2025 da Longines EEF Series.

Entre os dias 17 e 20 de abril, a Equipa Nacional de Saltos estará presente na estreia da temporada internacional, que marcará também a primeira competição sob a liderança da equipa técnica. Portugal contará com uma forte representação, com cinco conjuntos integrando a equipa nacional e mais dois cavaleiros a título individual.

Os conjuntos selecionados refletem uma aposta num grupo coeso e ambicioso para este início de época.

Equipa Nacional de Saltos:

Duarte Seabra com Dourados 2 e Cooper L

Mário Wilson Fernandes com Krachtpatser

Rodrigo Giesteira Almeida com Karonia.L e Solidat

Rodrigo Sampaio Peixoto com Orion AS e Quiet Please 13

Chefe de Equipa: António Frutuoso de Melo

Veterinário: Dr. Miguel Bahia

Participações Individuais:

Rafael Dinis Rocha com Apache de Liam e Lezo

Ricardo Benzinho da Costa com Kirocco

Luísa Horta Osório com Esperanza Star – categoria U25

A competição arranca na quinta-feira com as primeiras provas. Na sexta-feira, dia 18 de abril, realiza-se a Taça das Nações da Longines EEF Series (altura 1,50 m), e no domingo disputa-se o Grande Prémio.

Os resultados poderão ser acompanhados em tempo real AQUI, e todas as provas terão transmissão em direto no canal equestre ClipMyHorse.TV.