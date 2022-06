CSIO3* Deauville: Molly Bravo alcança sexto lugar na qualificativa para o GP (VÍDEO)

Um bom começo para a cavaleira portuguesa, Molly Hughes Bravo de 19 anos, ao alcançar o sexto lugar na qualificativa para o Grande Prémio Sotheby’s International, que se disputa no domingo (26).

Montando o garanhão irlandês HHS Vancouver (x Indoctro) de 9 anos, Molly conseguiu o melhor resultado nacional na primeira jornada do CSI3* de Deauville (FRA), ao terminar a prova ao cronómetro com obstáculos a 1,45m, sem faltas em 69,66s.

Quanto à participação portuguesa nesta prova grande, Rodrigo Giesteira Almeida com Millar van’t Breemhof ficou em 29º lugar sem faltas; Mário Prieto com Tim Tim em 53º e Duarte Seabra com Dourados em 55º.

Venceu a prova que foi muito disputada, o francês Reynald Angot com Untouchable Gips HDC (65,11s), seguido da sua compatriota Axelle Lagoubie com Aragon la Garette Z (67,49s). O polaco Andrzej Oplatek foi terceiro classificado com Conthinder (68,59s).

Dos 64 conjuntos que alinharam apenas 29 terminaram com zero pontos.

Resultados AQUI