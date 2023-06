CSIO3* Deauville: Duarte Seabra assegura segundo lugar no Grande Prémio

O CSIO3* de Deauville (França), terminou neste domingo, com a disputa do Grande Prémio que contou com 17 conjuntos apurados para o desempate, entre eles o português Duarte Seabra montando Dourados que alcançou um excelente segundo lugar com um duplo percurso sem faltas (43,45s).

A prova foi ganha pelo francês Cedric Hurel com Fantasio Floreval Z, (42,24), enquanto o irlandês Diarmuid Howley com Uriga VA completou o pódio (45.69s).

O luso-brasileiro Adir Dias de Abreu com um ponto por excesso de tempo ficou afastado do desempate terminando com Dartanion em 19º lugar.

Quanto ao resultado de Portugal na semifinal da Taça das Nações EEF Series, os 12 pontos da segunda mão, afastaram Portugal da final que se disputará em Varsóvia, Polónia. A França foi primeira classificada, Bélgica e Suécia em segundo e terceiro respectivamente, todas com 4 pontos de penalização.

