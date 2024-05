CSIO Zuidwolde: Bélgica conquista Taça das Nações – Portugal em 10º lugar

No segundo dia do CSIO da Juventude, a equipe da Bélgica venceu a emocionante Taça das Nações no complexo hípico em Veeningen, na categoria Children (12 a 14 anos). A Grã-Bretanha ficou em segundo lugar, enquanto a Itália garantiu a terceira posição.

Portugal, com uma equipa liderada pelo chefe de equipa Luís Negrão, composta por Diana Ferreira Pinto (Action Boy Z), Eduarda Borges (Major’s Pleasure), Mafalda Rente (Facunda) e Filipe Miguens Malta da Costa (Elton de St. Jean), terminou em 10º lugar, fora do pódio. Destacaram-se Diana Ferreira Pinto e Filipe Miguens Malta da Costa, que completaram o percurso inicial sem penalizações.

