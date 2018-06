CSIO ST.Gallen: Luciana Diniz e Fit for Fun imbatíveis no Grande Prémio (VÍDEO) 4 Junho, 2018 10:18

Magnifica vitória da cavaleira luso-brasileira, Luciana Diniz no Grande Prémio do CSIO5* de St. Gallen, Suíça. Esta é a primeira vitória do conjunto num Grande Prémio 5* desde Roterdão em Junho de 2016.

Montando a sua célebre égua Fit for Fun 13, Luciana dominou esta prova difícil, composta por 13 obstáculos e 16 esforços (1,60m), conseguindo o único duplo zero da prova. O Beat Mandli foi segundo classificado com Dsarie e em terceiro ficou a britânica Harriet Nuttall com A Touch Imperious.

Dos 50 conjuntos que alinharam, apenas dois conseguiram uma primeira mão sem faltas.

Resultados Grande Prémio AQUI