CSIO Roma: Luciana Diniz sobe ao pódio

Luciana Diniz conquistou esta tarde de quinta-feira, o 3º lugar do pódio na prova grande do CSIO de Roma que conta para o ranking mundial Longines.

Montando Fit for Fun (x For Pleasure) a cavaleira luso-brasileira registou o terceiro melhor tempo (64,56s) dos 60 conjuntos que alinharam à partida nesta prova ao cronómetro com obstáculos a 1,50m, que foi muito disputada.

O triunfo pertenceu ao suíço Steve Guerdat com a égua Hannah tendo registado o melhor tempo 62,72s, quase dois segundos mais rápido que o francês Simon Delestre que foi segundo classificado montando Filou Carlo Zimequest (63,89s). Leopold van Asten (HOL) com VDL Groep Beauty foi quarto classificado (64,78s) enquanto o britânico Scott Brash com Hello Shelby ocupou o 5º lugar (65,06s).

