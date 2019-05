CSIO LISBOA 2019 – 88 Atletas e 174 Cavalos inscritos 30 Maio, 2019 8:20

A partir desta quinta-feira (30) e até domingo, o Hipódromo do Campo Grande recebe a elite dos cavaleiros nacionais e internacionais, em mais uma edição do CSIO3* de Lisboa. Estão inscritos 88 atletas e 174 cavalos em representação de 17 países (ver Master List).

Integrado no calendário da Federação Equestre Internacional (FEI), o CSIO de Lisboa é qualificativo para os Campeonatos da Europa em Roterdão e Jogos Olímpicos de 2020, pelo que este espectáculo de alto nível desportivo é considerado uma referência no calendário equestre internacional.

Portugal estará representado por uma equipa composta por: António Matos de Almeida, Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Rodrigo Giesteira de Almeida e Hugo Carvalho.

O chefe de pista internacional Bernardo Costa Cabral será responsável pelos percursos.

As provas mais importantes do programa realizam-se na sexta-feira (31) com a disputa da primeira mão da Taça das Nações que está prevista para as 18h00, enquanto a segunda mão realiza-se à noite 21h30 com luz artificial. O Grande Prémio, qualificativo para o Campeonato da Europa de Roterdão e para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, disputa-se no domingo (02/06), a partir das 15h00.

Em 2018 a Taça das Nações (Divisão 2), foi ganha pela Irlanda, Portugal terminou em 4º lugar. Uma das participações mais aguardadas é a do cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves, vencedor de quatro Grandes Prémios nas edições do CSIO de 2012, 2014, 2015 e 2018.

Vamos apoiar a nossa selecção e dar a cara por Portugal.

Confira o Programa AQUI

Siga os resultados AQUI