CSIO Juventude: Mafalda Costa Marques consegue melhor resultado luso em Fontainebleau (VÍDEO) 4 Maio, 2018 10:09

A jovem cavaleira portuguesa Mafalda Costa Marques registou esta quinta-feira o melhor resultado nacional no CSIO da Juventude em curso até domingo no Grand Parquet de Fontainebleau (França).

A primeira jornada do Grand Prix Classic arrancou com a prova de velocidade do CSIO de Jovens Cavaleiros na qual participaram 89 conjuntos. A França dominou uma boa parte da prova, ocupando os três lugares do podio. Jean Xhemal, Lara Tryba e Austin Massin ocuparam o podio com os seus respectivos cavalos, Reino de Maucourt, Rosa Du Coisel e Contino St. Ghyvan Z.

Mafalda Costa Marques com El Tintoreta T foi a melhor portuguesa da jornada, alcançando um honroso 12º lugar com El Tintoreta T. A amazona portuguesa que treina com o olímpico Miguel Faria Leal (Atlanta 1996), registou uma prova sem faltas em 75,42s.

Este ano os Campeonatos da Europa da FEI para a Juventude realizam-se em Fontainebleau, e este concurso é uma grande oportunidade para as jovens promessas familiarizarem-se com a pista e conhecerem os seus potenciais rivais.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Prova Nº06 YR Big 1,40 m A2 – 89 participantes

1º Jean Xhemal (Fra) – Reine De Maucourt – 0 – 69,89

2º Lara Tryba (Fra) – Rosa du Coisel – 0 – 71,44

3º Augustin Massin (Fra) – Contino St Ghyvan Z – 0 – 72,42

4º Alex Carlet (Fra) – Sanga Du Garret – 0 – 74,29

5º Teike Carstensen (Ale) – Cadour – 0 – 74,77

6º Otti Verdú Vidal (Esp) – Top Lulu – 0 – 74,8

Lalie Saclier (Fra) – Tescari’Jac – 0 – 74,8

8º Leonie Aitkenhead (Gbr) – Clane K – 0 – 74,84

9º Julie Brault (Fra) – Prado De Gravelotte – 0 – 75,02

10º Clarance Gendron (Fra) – Gigant ‘B’ – 0 – 75,36

12º Mafalda Costa Marques (Por) – El Tintoreta T – 0 – 75,42

RESULTADOS COMPLETOS AQUI