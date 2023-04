CSIO Compiègne: Primeira jornada com 8 zeros portugueses e um pódio (VÍDEO)

O estádio equestre do Grand Parquet em Compiègne, acolhe até domingo, o CSIO da Juventude que conta com três equipas nacionais. Na prova Children a 1,20m, o melhor resultado nacional foi de Martim Ribeiro com Feliberlina T, que subiu ao 3º lugar do pódio.

As provas começaram na manhã desta quinta-feira (27), com a prova Children a 1,20m, onde entre os cem inscritos e 58 zeros contabilizados, incluíam os de Martim Ribeiro com Feliberlina T (3º lugar), Filipe Miguens Malta da Costa com Iwan B e Colombe des Quartas, Diana Ferreira Pinto com Escudee e California de Laubry. O primeiro lugar foi para Marie Borel com Filou des Monts.

Seguiu-se a prova a 1,40m reservada aos Juniores a melhor prestação nacional foi de Afonso Bento com Varennes d’Argonne que ficou em 21º sem faltas. João Patricio com C. Grand Canyon Z em 23º e Madalena Eloy terminou em 26 com Forestelle des Cinq Che, ambos penalizaram 4 pontos nesta prova ao cronómetro.

Por último, a prova a 1,45m reservada aos Young Riders, Diogo Portela Mendes com Divalentino C ficou classificado em 17º sem faltas e Molly Hughes Bravo com HHS Vancouver em 25º lugar sem faltas. Luísa Horta Osório com Jasmim da Hermida penalizou 4 pontos (43º).

Recordamos que hoje (28), realiza-se a Taça das Nações para as três categorias e pode ser seguida em directo no canal ClipMyHorse.Tv.

