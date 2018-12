CSI5*W Corunha: Emotiva despedida de «Carlo 273» em Casas Novas

Foi na jornada de sábado (8 Dez) do CSI5*-W da Corunha, com as bancadas repletas de público, e antes da disputa do Grande Prémio, que o recinto de Casas Novas serviu de palco para uma emotiva homenagem ao carismático «Carlo 273» de 17 anos, que foi montado pelo cavaleiro espanhol, Sergio Álvarez Moya, durante os últimos 5 anos.

Sergio Álvarez Moya retirou pela última vez a sela a «Carlo 273» que foi anteriormente montado pelo campeão olímpico britânico, Nick Skelton. Sobre o dorso do cavalo foi colocada uma manta na qual se podia ler: “Thank you Carlo” e projectado um vídeo da carreira desportiva do cavalo. “…sinto-me um privilegiado por ter montado um cavalo como Carlo. Há muito poucos cavaleiros no mundo que têm a sorte de montar um cavalo com as qualidades deste”, afirmou Moya emocionado.