CSI5*W Casas Novas: Philipp Schulze Topphoff vence o G.P. Taça do Mundo (VÍDEO) 14 Dezembro, 2021 12:24

O Grande Prémio Taça do Mundo Longines FEI do CSI5*W de Casas Novas, terminou no passado domingo com o triunfo de um debutante neste circuito: o alemão Philipp Schulze Topphoff, de 23 anos.

Montando a égua Westfalian Concordess NRW, com a qual venceu o Campeonato da Europa de Jovens Cavaleiros em 2019, Philipp Schulze Topphoff conseguiu um duplo percurso sem faltas em 37,69s. O francês Gregory Cottard foi segundo classificado com Bibici (37,78s), enquanto Angelica Augustsson-Zanotelli fechou o pódio com Kalinka van de Nachtegaele (38,39s).

O chefe de pista espanhol Santiago Varela desenhou um traçado composto por 13 obstáculos (1,60m) e 16 esforços, com uma linha final que representou dificuldades para alguns dos melhores participantes e que se iniciava com uma volta para a direita seguido de um vertical muito delicado.

Dos 39 conjuntos que alinharam, apenas 7 ficaram apurados para o desempate. No desempate 3 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Rodrigo Giesteira Almeida com GB Celine penalizou 4 pontos no percurso inicial, ficando afastado do desempate. Este conjunto terminou em 24º lugar.

Resultados AQUI