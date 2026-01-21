CSI5*W Amesterdão: Mário Wilson Fernandes representa Portugal

Esta semana, a época 2025/2026 da Longines FEI Jumping World Cup™ – Liga da Europa Ocidental cumpre a sua 10.ª etapa em Amesterdão (NED).

O ponto de partida de um ano desportivo decisivo

2026 é um ano em que todas as atenções estão voltadas para os grandes campeonatos, culminando com os Campeonatos do Mundo em Aachen, no próximo verão. O Jumping Amsterdam assume, tradicionalmente, o papel de primeiro grande teste do ano, onde a forma e a ambição se tornam visíveis. Na arena de Amesterdão define-se o tom para a temporada.

Willem Greve (NED) — vencedor de duas etapas de qualificação da Longines FEI Jumping World Cup™ nesta época — lidera a delegação da casa, composta por cavaleiros neerlandeses. A eles juntam-se, entre outros, o vencedor de Mechelen Gilles Thomas (BEL), Katharina Rhomberg (AUT), Julien Epaillard (FRA), Pénélope Leprevost (FRA), Denis Lynch (IRL) e Robert Whitaker (GBR).

Portugal estará representado por Mário Wilson Fernandes, que competirá com os cavalos Cool Grey e Krachtpatser.

