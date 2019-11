CSI5*Praga: Ben Maher e «Explosion» vencedores da final do Global Champions Tour (VÍDEO) 25 Novembro, 2019 7:26

Emocionante final da Global Champions Tour na Arena 02 em Praga, onde o britânico Ben Maher conquistou o Super Grande Prémio e a final de 2019, arrebatando 300 mil euros em prize money. Um resultado sensacional para a nº4 do ranking mundial da FEI que fecha com chave de ouro 2019.

Maher e Explosion W foram os únicos que superaram os exigentes percursos traçados pelo chefe de pista italiano Uliano Vezanni, sem faltas. O cavaleiro britânico soma assim o seu quarto triunfo num GP do Global Champions Tour na actual temporada, igualando o seu registo no ano transacto. Desde o seu primeiro triunfo em 2012 este cavaleiro já soma 10 vitórias, tal como o sueco Rolf-Göran Bengtsson.

O irlandês Darragh Kenny com Balou du Reventon foi 2º classificado, com 2 ponto por excesso de tempo nas duas mãos, enquanto o suíço Martin Fuchs ocupou o 3º lugar com Clooney 55, penalizando 4 pontos por excesso tempo na primeira mão e zero pontos na segunda.

SHANGHAI SWANS CONQUISTAM A SUPER TAÇA

A equipa Shanghai Swans venceu neste domingo a Super Taça da Liga do Global Champions League arrebatando €2.743.040 em prize money. Esta formação composta por Peter Fredericson (Sue), Pius Schizer (Sui) e Daniel Deusser (Ale) terminaram com 12 pontos nas duas rondas.

Mónaco Aces de Laura Kraut, Julien Epaillard e Jos Verlooy foram segundos classificados com 21 pontos enquanto a equipa Madrid In Motion de Mark McAuley, Maikel van der Vleuten e Eduardo Alvarez Aznar terminaram em 3º lugar com 24 pontos.

Resultados completos AQUI