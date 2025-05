CSI5*Madrid: Ioli Mytilineou e L’Artiste de Toxandra conquistam primeira vitória no Grande Prémio do Longines Global Champions Tour (VÍDEO)

Foi um dia histórico na capital espanhola, quando Ioli Mytilineou realizou a melhor prestação da sua carreira ao conquistar a vitória no Grande Prémio do Longines Global Champions Tour de Madrid 2025, com uma dotação de €500.000. Montando o sensacional L’Artiste de Toxandra, Mytilineou triunfou no emocionante e rápido desempate contra o experiente Marco Kutscher e Aventador S que foi segundo classificado, garantindo o cobiçado “golden ticket” para o ‘super’ Grande Prémio do LGCT.

Perante uma plateia lotada no Club de Campo Villa de Madrid, Hans-Dieter Dreher manteve sua impressionante sequência de bons resultados e completou o pódio. Com um percurso duplo sem faltas montando o sempre consistente Elysium, Dreher reconfirmou o lugar entre a elite do hipismo.

No domingo e com o pôr do sol atrás das colinas deste local icônico, o percurso de 1,60m desenhado pelo espanhol Santiago Varela Ullastres apresentou um verdadeiro teste de potência, precisão e estratégia – culminando num desempate de tirar o fôlego, que manteve o público em suspense durante a quarta etapa da temporada 2025 do campeonato.

Após a vitória emocionante, a cavaleira grega Mytilineou visivelmente emocionada declarou:

“Dei tudo de mim. Como já disse antes, sei que preciso ser mais rápida, mas o meu cavalo saltou incrivelmente hoje. A energia do público aqui é inacreditável, isso torna tudo ainda melhor!”

Refletindo sobre a importância do momento, ela completou:

“Esta é minha primeira vitória num Grande Premio 5*. Há alguns anos, no LGCT de A Coruña, estive numa posição parecida, mas o último cavaleiro no desempate superou o meu tempo. Não acreditava que hoje conseguiria segurar a vitória.”

