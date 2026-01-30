CSI5*Doha: Duarte Seabra galopa para o Bronze pela terceira vez
A quarta semana do H.H. The Father Amir’s Prix 2026 teve início esta quinta-feira, em Al Shaqab, marcando a fase final da série internacional composta por quatro eventos. Decorrendo entre 29 e 31 de janeiro, o Tour 4 apresenta um prize money de 1.217.000 euros, inserido num montante global da temporada que ascende a 3.303.000 euros, com provas a contar para os níveis CSI5, CSI3 e CSI1***, em Doha, no Qatar.
Na sessão noturna, o austríaco Max Kühner conquistou a vitória na *Speed Challenge CSI5 (1,50 m)**, dotada de 106.000 euros, montando Greece V. Com um percurso sem faltas, Kühner parou o cronómetro em 65,91 segundos.
O britânico Scott Brash assegurou o segundo lugar com Hello Jefferson, ao completar a prova igualmente sem penalizações em 66,56 segundos.
Em grande plano voltou a estar o cavaleiro português Duarte Seabra, que, aos comandos de Fernhill Leonardo, alcançou o terceiro lugar. A dupla portuguesa realizou um percurso irrepreensível, cruzando a linha de chegada em 67,98 segundos, numa prova a contar para o Longines Rankings – Grupo B.
A classificação ficou completa com o italiano Emanuele Gaudiano, em quarto lugar com Esteban de Hus (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet), ao registar 68,70 segundos, seguido do brasileiro Marlon Modolo Zanotelli, quinto classificado com Charly Heart (Cornet Obolensky x Heart-Ache BS), em 68,89 segundos.
Resultados completos AQUI