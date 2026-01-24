CSI5*Doha: Duarte Seabra continua a somar pódios

O cavaleiro português Duarte Seabra voltou a estar em destaque na segunda jornada do CSI5* de Doha*, competição que decorre em simultâneo com o CSI3*, ao alcançar mais um pódio internacional.

Na prova H.H. The Father Amir’s Prix 2026 (Prova 58 – CSI5*), disputada a 1,45 metros, Duarte Seabra conquistou o 3.º lugar, montando Fernhill Leonardo, depois de um percurso sem faltas, concluído em 62,90 segundos. A vitória pertenceu à britânica Millie Allen, com Quick Diamant HR, enquanto o italiano Emanuele Gaudiano terminou na segunda posição com Vasco 118.

O bom desempenho do cavaleiro português estendeu-se também à Prova 57 – CSI3*, integrada igualmente no H.H. The Father Amir’s Prix 2026. Montando o garanhão de 9 anos Nalasko Z (propriedade de Isabel José de Mello / Duarte Seabra), o cavaleiro garantiu o 8.º lugar, entre 59 participantes, após mais um percurso limpo, com o tempo de 69,50 segundos. A prova foi vencida por Emanuele Gaudiano, desta vez com Nikolaj de Music.

Com estes resultados, Duarte Seabra confirma o excelente momento de forma em Doha, somando classificações de relevo frente a um lote de cavaleiros de topo do panorama internacional do salto de obstáculos.

Resultados completos AQUI