CSI5* Windsor: Triunfo de Ben Maher no Bahrain Pearl Stakes 13 Maio, 2017 17:55

O britânico Ben Maher com Tic Tac, o último conjunto a disputar o desempate do Bahrain Pearl Stakes, venceu a primeira prova grande do CSI5* de Windsor levando o público ao rubro nas bancadas esta sexta-feira.

Sete conjuntos classificaram-se para o desempate. David Will com SIEC Copain foi o primeiro a colocar-se no primeiro lugar provisório tendo registado o tempo de 38,46s que parecia difícil de superar. Finalmente ficaria classificado em 3º lugar já que faltava disputar o desempate, os campeões olímpicos, Eric Lamaze com Fine Lady 5 e Ben Maher com Tic Tac que não deram hipóteses ao rival, ocupando o 2º e 1º lugares tendo registado 36,53s e 36,23s, respectivamente.

A americana Laura Kraut montando Whitney foi a vencedora da prova pequena (1,45m) disputada em Duas Fases (27,94s). O britânico Scott Brash (Hello Forever) e o irlandês Billy Twomey (Kimba Flamenco) ficaram em 2º lugar ex- aequo (28,10s).

Resultados completos AQUI