CSI5* Windsor: Gregory Wathelet venceu pela segunda vez o Grande Prémio

Gregory Wathelet venceu em 2022 o Grande Prémio do CSI5* Royal Windsor Horse Show. Três anos depois, o cavaleiro belga voltou a conquistar a prova mais importante do concurso britânico.

O CSI5* de Saltos de Obstáculos terminou com uma disputa emocionante até o fim no Grande Prémio Rolex. Com a participação de 32 dos melhores conjuntos do mundo, o percurso a 1,60 m desenhado pelo internacional português Bernardo Costa Cabral provou ser um desafio, levando muitos dos principais cavaleiros — incluindo o bicampeão olímpico de prata Peder Fredricson, o vencedor do ano passado Martin Fuchs e o favorito do público John Whitaker — a cometerem faltas no percurso inicial.

Nas últimas quatro edições do CSI5* Royal Windsor Horse Show, Martin Fuchs venceu o Grande Prémio em duas ocasiões com dois cavalos diferentes. Um feito que Gregory Wathelet igualou. O belga venceu o Grande Prémio de 2022 com «Nevado S» e, este ano, voltou a saborear o triunfo ao vencer a prova mais importante com «Bond Jamesbond de Hay», um filho de «Diamant de Semilly», com o qual terminou sem faltas nas últimas quatro provas que disputou, todas entre os nove melhores classificados.

A dupla, vencedora de Grandes Prémios como os de Oslo e Lyon, fez no Grande Prémio de Windsor o melhor tempo entre os sete cavaleiros que terminaram o desempate sem faltas, de um total de dez conjuntos que participaram.

Após Gregory Wathelet e «Bond Jamesbond de Hay», classificaram-se Harrie Smolders com «Mónaco» — mais uma vez em segundo lugar num Grande Prémio de cinco estrelas — e Harry Charles com «Sherlock».

Consulte AQUI os resultados