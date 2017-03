CSI5* Wellington: Luciana Diniz regressa ao pódio no Grande Prémio Suncast (VÍDEO) 27 Março, 2017 14:41

A cavaleira olímpica luso-brasileira, Luciana Diniz, montando o garanhão Oldenburg Lennox de 16 anos, conquistou no passado sábado o terceiro lugar do pódio no Grande Prémio Suncast em Wellington (EUA) com um duplo percurso sem faltas em 73,60s.

O americano Kent Farrington (EUA) o último a disputar a segunda ronda (1,50m), com Dublin foi o vencedor o tempo imbatível de 41,90s. A sua compatriota Tiffany Foster foi segunda classificada com Brighton (71,48s).

Alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista brasileiro Guilherme Jorge, 45 participantes, mas apenas 13 disputaram a segunda ronda composta por 9 obstáculos.

Resultados