CSI5*-W Verona: Daniel Deusser e Calisto Blue brilham no Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 29 Outubro, 2018 8:35

O alemão Daniel Deusser montando Calisto Blue produziu uma exibição sensacional que o levou a vencer a terceira etapa da Taça do Mundo FEI Longines 2018/2019 da Liga da Europa Ocidental em Vera (Itália) (36,83s) neste domingo. A barrage, disputada a tempo por 14 conjuntos, levou os espectadores ao rubro nesta duríssima competição em que o chefe de pista italiano Uliano Vezzani, na primeira mão, testou alguns dos melhores conjuntos mundiais.

O belga Niels Bruysnseels com Gancia de Muze foi segundo classificado (37,03s) enquanto o suíço Martin Fuchs com Clooney 51 ocupou o terceiro lugar do pódio (38,40s). Seguiram-se o irlandês Bertram Allen em quarto com Moly Malone (38,60s); o italiano Luca Marziani em quinto lugar com Tokyo du Solei (39,69s); a sueca Petronella Andersson em 6º com Bacardi 188 (39,78s); o alemão Ludger Beerbaum em 7º com Casello (40,82s) e o austríaco Max Kühner em 8º lugar com Chardonnay 79 (46,34s), todos com percursos limpos.

A prova anterior ao Grande Prémio também terminou com o trinfo do olímpico alemão, Ludger Beerbaum montando Chiara.

Resultados – Grande Prémio

Ranking FEI Taça do Mundo 2018/2019

Resultados completos AQUI