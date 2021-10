CSI5*- W Oslo: Rodrigo Giesteira Almeida entre a elite mundial (VÍDEO) 18 Outubro, 2021 19:15

Realizou-se em Oslo o CSI5*-W, que contou com a participação dos melhores conjuntos da actualidade mundial, de 13 a 17 de Outubro. Neste grupo de estrelas, esteve o cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida (Jorden van Kruishoeve e GB Celine) que não defraudou as expectativas.

Das 6 provas em que participou, alcançou quatro classificações no top 10:

Quarta-feira – 13/10 – Prova disputada em Duas Fases – 1,45m – 36 participantes

5º lugar com Jorden van de Kruishoeve – sem faltas em 29,09s (21 percursos limpos)

Sexta-feira – 15/10 – Tabela A ao cronómetro – 1,50m – 35 participantes

5º lugar com GB Celine – sem faltas em 64,24s (16 percursos limpos)

Sábado – 16/10 – Tabela A ao cronómetro – 1,45m – 28 participantes

5º lugar com Jorden van de Kruishoeve – sem faltas em 59,14s (12 percursos limpos)

Domingo – 17/10 – Prova com desempate – 1,55m – 29 conjuntos

3º com Jorden van de Kruishoeve – duplo percurso sem faltas (apenas 3 duplos percursos sem faltas).Kevin Jochems (HOL) Turbo Z.

No domingo (17), o holandês Kevin Jochems saltou para a vitória, na primeira etapa da Taça do Mundo FEI Longines 2021/2022 conseguindo uma prestação soberba com o garanhão Turbo Z (Thunder vd Zuuthoeve) de 12 anos. Pela Bélgica, Pieter Clemens foi segundo classificado com a égua KWPN Hulde G, enquanto o sueco Jens Fredricson ocupou o terceiro lugar do pódio com Markan Cosmopolit. A austríaca Alessandra Reich foi quarta classificada com Lloyd.

Dos 35 conjuntos que alinharam nesta prova com desempate (1,60m), apenas sete com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate, e só quatro terminaram com zero pontos.

Resultados completos AQUI