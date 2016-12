CSI5*-W Mechelen: Roger Yves Bost conquista o Grande Prémio Longines Taça do Mundo 31 Dezembro, 2016 7:13

Durante a tarde desta sexta-feira, disputou-se o Grande Prémio Longines FEI Taça do Mundo com o qual terminou o CSI5* W de Mechelen.

O grande vencedor foi o enigmático Roger Yves-Bost (Fra) com Sydney Une Prince, seguido do belga Jos Verlooy com Caracas e na terceira posição ficou classificado o alemão Holger Wulshner com BCS Skipper.

Esta prova contou com trinta seis conjuntos, doze percursos iniciais sem penalizações e sete duplos zeros após o desempate.

Resultados

Classificação – Liga Europeia de Taça do Mundo depois de Mechelen