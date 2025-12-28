CSI5*-W Mechelen: Rodrigo Giesteira Almeida brilha com soberbo segundo lugar (VÍDEO)

A primeira prova CSI5* de Saltos do prestigiado concurso de Mechelen neste sábado, ficou marcada por um elevado nível competitivo e por uma prestação de excelência do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida. Na categoria Open Sires of the World, 28 conjuntos enfrentaram um exigente percurso a 1,45 metros, sendo que apenas oito conseguiram garantir o apuramento para um emocionante desempate.

Em grande destaque esteve Rodrigo Giesteira Almeida, que alcançou um excelente segundo lugar aos comandos de Comme le Coeur (Comme Il Faut). O cavaleiro português voltou a demonstrar toda a sua qualidade e precisão ao completar um desempate irrepreensível, cruzando a linha de chegada em 34,27 segundos, numa atuação que mereceu aplausos e confirmou o seu elevado nível competitivo ao mais alto nível internacional.

A vitória acabou por sorrir ao belga Niels Bruynseels, montando Chacco’s Lando OL (Chacco-Blue), que realizou um percurso limpo no desempate e registou o tempo vencedor de 39,34 segundos.

O terceiro lugar foi conquistado pelo húngaro Vince Jarmy, com JB Koronar, também sem faltas, mas com um tempo de 41,69 segundos. Seguiram-se Frederic Vernaet, em quarto lugar com o garanhão BWP Quatre Mai-L, e Oleksandr Prodan, que fechou o top 5 montando The Lewis van Het Heidehof, ambos igualmente sem penalizações.

A prestação de Rodrigo Giesteira Almeida reforça a presença e competitividade do hipismo português nos grandes palcos internacionais, deixando excelentes perspetivas para o restante concurso.

Resultados AQUI