CSI5*-W Mechelen: Karel Cox e Max Kühner em 1º lugar ex-aequo nas “6 Barras” 29 Dezembro, 2016 10:05

Triunfo de Karel Cox (Bel) (Tchao de la Roque) e Max Kühner (Ale) (Coeur de Lion 14) ao conquistarem o 1º lugar ex-aequo, na prova mais importante esta quarta-feira, as “6 barras” de Mechelen. Ambos penalizaram no desempate, quatro pontos no último obstáculo a 2,07m tendo recebido o prémio monetário de 3.375,00 €, cada um.

Partilharam o 3º lugar, Douglas Lindelöw (Sue) (Caville), Emanuele Gaudiano (Ita) (Corbanus), Mathieu Billot (Fra) (Ilena S) and Patrik Spits (Bel) (Verdi v. Withoeve Z).

Dos 13 conjuntos alinharam nesta prova, apenas Cox e Kühner saltaram a quarta ronda sem faltas.

Resultados