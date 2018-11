CSI5*-W: Martin Fuchs conquista o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon (VÍDEO) 5 Novembro, 2018 8:26

O suíço Martin Fuchs, de 26 anos, medalha de prata no recente Campeonato do Mundo em Tryon, é o novo líder da Liga da Europa Ocidental após vencer este domingo, o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon, França.

Montando o cavalo Westfalian, Clooney 51 de 12 anos, Fuchs conseguiu o melhor tempo (37,25s) dos dez conjuntos que ficaram classificados para o desempate. O italiano Lorenzo de Luca foi segundo classificado com Ensor de Litrange LXII e o suiço Steve Guerdat completou o pódio com Bianca.

Resultados AQUI

Ranking da Taça do Mundo