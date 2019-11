CSI5*-W: Martin Fuchs conquista o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon (VÍDEO) 4 Novembro, 2019 14:12

Pelo segundo ano consecutivo, o campeão da Europa em título, o suíço, Martin Fuchs e o seu brilhante Clooney 51 , é o novo líder da Liga da Europa Ocidental após vencer este domingo, o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon, França.

Fuchs de 27 anos, nº.2 do ranking mundial, conseguiu o melhor tempo (41,27s) dos 13 conjuntos que ficaram classificados para o desempate. A norte americana Jessica Springsteen foi segunda classificada com RMF Zecilie (41,85s) e o belga Pieter Devos completou o pódio com Claire Z (41,95s).

Quanto aos representantes nacionais, Luís Ferreira com Kheros van’t Hoogeinde ficou em 29º lugar com cinco pontos na primeira mão e Luciana Diniz com Vertigo du Desert terminou em 34º, tendo penalizado 9 pontos na primeira mão.

