CSI5*-W Madrid: Alemão Daniel Deusser ganha o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 26 Novembro, 2018 8:15

Daniel Deusser é o terceiro cavaleiro alemão a conquistar o Grande Prémio Taça do Mundo de Saltos do Ifema, após completar um excelente desempate montando Tobago Z. O suíço Steve Guerdat, que foi segundo classificado com Ulysse des Forets (47,12s), mantém-se à frente da classificação da Liga da Europa Ocidental da Taça do Mundo Longines. A jovem sueca, Irma Karlsson, de 25 anos, fechou o pódio com a égua Ida van de Bisschop (48,28s).

Num ambiente fantástico e com as bancadas repletas, disputou-se este domingo, a prova mais aguardada do CSI5*-W IFEMA Madrid Horse Week, o Grande Prémio Taça do Mundo. Nesta prova, os cavaleiros alemães voltaram a destacar-se, principalmente Daniel Deusser que registou o melhor tempo (46,73s) dos cinco conjuntos que terminaram o desempate com duplos percursos sem faltas. Deusser, agora com dois triunfos nas qualificativas (Lyon e Madrid) da Taça do Mundo de Saltos, sobe para o 3º lugar da classificação geral da Liga da Europa Ocidental da Taça do Mundo.

O percurso traçado pelo chefe de pista espanhol, Javier Trenor, era composto por treze obstáculos e dezasseis esforços (1,60m). O triplo, colocado no início do percurso, foi responsável por inúmeras faltas. Apenas 10 conjuntos, conseguiram uma primeira mão sem penalizações. O cavaleiro nacional Luís Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet ao penalizar quatro pontos na primeira mão terminou este G.P. na 17ª posição.

PORTUGUESES COM BONS RESULTADOS

Destaque para o 4º lugar de Luís Sabino e Dominka van de Lucashoeve no sábado, no Troféu Air Europa, uma prova disputada ao cronómetro com obstáculos a 1,45m. Na prova Jump & Drive, Luís e Biloba des Chaines ficaram classificados em 6º lugar.

Bons resultados também de Luís Ferreira com Cerruti van Ter Hulst Z que ficou classificado no domingo em 6º lugar, numa prova com desempate (CSI2*) com obstáculos a 1,45m. No sábado, Luís Ferreira com Kheros van’t Hoogeinde e Leonel Carmo Maio Luís com Monalisa LS, ficaram classificados em 8º e 12º lugar respectivamente, na prova Duas Fases (CSI2*).

