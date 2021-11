CSI5*-W Lyon: Martin Fuchs faz o hat-trick na Taça do Mundo (VÍDEO) 2 Novembro, 2021 7:27

O suíço Martin Fuchs venceu neste domingo (31/10) o Longines FEI Taça do Mundo em Lyon pela terceira vez consecutiva. Após duas vitórias com Clooney 51 em 2018 e 2019, o medalha de prata nos últimos campeonatos do mundo, número 3 do ranking mundial venceu com o garanhão KWPN Chaplin (Verdi TN), voando sobre os 8 obstáculos do desempate em 34,50s.

O brasileiro Eduardo Menezes foi segundo classificado com H5 Chaganus, superou o percurso inicial, mas no desempate foi 0,64s mais lento que Fuchs. O austríaco Max Kühner completou o pódio com Elektric Blue, 1,37s mais lento que o vencedor.

