CSI5*-W Londres: Harry Charles ganha o GP Taça do Mundo 20 Dezembro, 2021 10:06

Emoção e grande dificuldade técnica no Grande Prémio Longines FEI Taça do Mundo, do CSI5*-W disputado na tarde deste domingo no London International Show 2021 no ExCeL London.

Dos 35 participantes que alinharam nesta prova a 1,60m, apenas 11 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. No desempate, seis conjuntos repetiram o zero sendo decisivo o tempo para determinar os vencedores, que neste caso foi o britânico Harry Charles com Stardust com um tempo de 35,91s, exactamente 20 anos depois do seu pai o ganhar. O holandês Harrie Smolders com Monaco foi segundo classificado registou 36,77s e o britânico John Whitaker com Unick du Francport completou o pódio (37,50s).

Harry Charles de 22 anos, que acumulou bons resultados nas classificativas de Oslo e Madrid, com este triunfo em Londres, regista um total de 38 pontos que o coloca na segunda posição do ranking provisório da Liga da Europa Longines FEI da Taça do Mundo 2021/2022.

