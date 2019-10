CSI5*-W Helsínquia: Robert Whitaker conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 27 Outubro, 2019 17:04

O britânico Robert Whitaker, de 36 anos, com uma prestação exemplar com o veterano Catwalk IV (x Colman) de 16 anos, conquistou a segunda etapa da Taça do Mundo Longines FEI 2019/2020 em Helsínquia, Finlândia. No sábado Whitaker e Catwalk venceram o Grande Prémio Land Rover.

O espanhol Sergio Alvarez Moya subiu ao segundo lugar do pódio com Jet Run (x Chacco Blue) de 9 anos, enquanto a belga Celine Schoonbroodt de Azevedo com Cheppetta (x Cheppetto) ficou no terceiro lugar. A alemã Cristina Kukuk, classificou-se em quarto lugar com Quintino.

Alinharam 37 conjuntos nesta prova desenhada pelo chefe de pista brasileiro Guilherme Jorge, composta por 13 obstáculos e 16 esforços (1,65m), integrando um muro azul que foi responsável por inúmeros derrubes. Nove conjuntos passaram ao desempate e apenas quatro conseguiram duplos percursos sem faltas.

