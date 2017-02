CSI5* – W Gotemburgo: Rodrigo Giesteira Almeida vai participar na Taça do Mundo 17 Fevereiro, 2017 17:01

O cavaleiro Rodrigo Giesteira Almeida será o único representante de Portugal na última etapa da Taça do Mundo de Saltos, a disputar em Gotemburgo, Suécia, de 21 a 26 de Fevereiro.

Em declarações ao Equisport, o cavaleiro manifestou: – “Estou feliz e motivado por participar neste concurso do mais alto nível mundial. Tenho como objectivo fazer bons percursos, ganhar experiência e apreender junto dos melhores cavaleiros do mundo. Vou saltar com dois cavalos de grande qualidade: Hassan of Picobello (Contact vd Heffinck x Orlando) de 10 anos. Este cavalo ficou em 5º lugar no Grande Prémio (CSI2*) em Roosendaal a semana passada. O meu segundo cavalo, Elud (Clinton x Heartbreaker) de 8 anos, para as provas de velocidade, ganhou várias provas internacionais de 7 anos no ano transacto, incluindo uma vitória numa prova do Campeonato do Mundo de Cavalos de 7 anos em Lanaken, Bélgica. Estou confiante com esta fantástica experiencia desportiva, que será certamente muito enriquecedora para a minha carreira desportiva”.