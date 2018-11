CSI5*-W Estugarda: Belga Pieter Devos recorta distâncias no Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 19 Novembro, 2018 13:42

Pieter Devos, ofereceu este domingo, a sua melhor prestação na 5ª qualificativa da Taça do Mundo de Estugarda, Alemanha. O cavaleiro belga liderou um pódio formado por Max Kühner e Christian Ahlmann. Terminada a quinta etapa deste circuito, o suiço Steve Guerdat mantem a liderança na classificação geral, enquanto Pieter Devos sobe à segunda posição. A próxima etapa será em Madrid que começa esta sexta-feira, dia 23 de Novembro.

Montando a égua KWPN Apart, de 13 anos, Devos de 39 anos, superou as espectativas no desempate ao registar o tempo de 49,05s. Mais de sete segundos separaram Pieter Devos do segundo classificado, o austriaco Max Kühner com o jovem e promissor PSG Final (56,62s). O alemão Christian Ahlmann fechou o pódio conseguindo o último zero no desempate (57,68s). Maurice Tebbel e Stephanie Holmen completaram o top 5, com os seus respectivos Don Diarado e Flip’s Little Sparrow.

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida que montou GC Chopin’s Bushi nesta prova, terminou em 28º lugar tendo penalizado 9 pontos na primeira mão.

STEVE GUERDAT MANTEM A LIDERANÇA DA CLASSIFICAÇÃO GERAL

Concluída a quinta etapa da Taça do Mundo, Steve Guerdat, oitavo na prova disputada este domingo, mantem a lideração da classificação geral deste circuito com 41 pontos. Apenas a dois pontos de diferença, segue Pieter Devos (39 pontos). O cavaleiro belga arrebata a posição anteriormente ocupada pelo suiço Martin Fuchs, que desce para a terceira posição.

Resultados AQUI