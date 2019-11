CSI5*-W de Verona: Scott Brash conquista o Grande Prémio Longines Taça do Mundo (VÍDEO) 11 Novembro, 2019 8:28

O britânico Scott Brash com Hello M’Lady, foi o vencedor do Grande Prémio Longines Taça do Mundo de Verona, Itália, a quarta etapa da liga europeia da Taça do Mundo de Saltos de Obstáculos.

Entre os 16 conjuntos apurados para o desempate estava o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida com GB Celine. Brash e a sua égua belga de 13 anos, Hello M’Lady conseguiram um desempate sem faltas tendo registado o melhor tempo 35,55s, enquanto os seus adversários não conseguiram fazer menos de 35s. O segundo conjunto mais rápido foi o irlandês Darragh Kenny com Romeo (36,06s), apenas 13 centésimos de segundo mais rápido do que o suíço, Steve Guerdat, que foi terceiro com Alamo (36,19s). Na continuação classificaram-se por esta ordem, Emanuele Gaudiano com Chalou (36,23s), Marc Houtzager com Sterrehof’s Dante (36,64s), Emilio Bicocchi com Evita SG (37,78s), Wilm Vermeir com Iq van het Steentje (39,81s) e Filippo Marco Bologni com Sedik Milano Quilazio (45,86s).

Rodrigo Giesteira Almeida /GB Celine conseguiu o 15º lugar tendo penalizado 8 pontos no desempate (38,36s).

Após os resultados de Oslo, Helsínquia, Lyon e Verona, Steve Guerdat mantém-se na liderança provisória da Liga da Europa Longines da Taça do Mundo com 30 pontos seguido do sueco Peder Fredricson (28pts) e do italiano Emanuel Gaudiano (26 pts). Rodrigo Giesteira Almeida ocupa o 47º lugar com 2 pontos conseguidos em Verona.

Resultados – GP AQUI

Ranking provisório