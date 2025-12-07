CSI5*-W Coruña: Willem Greve conquista o Grande Prémio Taça do Mundo

Duas semanas após a vitória sensacional na qualificativa da Longines FEI Jumping World Cup™ em Estugarda, o holandês Willem Greve e a égua castanha de dez anos Pretty Woman van’t Paradijs N.O.P. lançaram um desafio imbatível para voltarem a triunfar esta tarde de domingo na quinta etapa da liga da Europa Ocidental, na Corunha. O seu desempate sem faltas, em 42,76 segundos, catapultou-os para o topo da classificação e levou os restantes concorrentes que decidiram tentar batê-los a cometer erros sob pressão.

A norueguesa Charlotte Lyngvaer estabeleceu uma marca impressionante logo na abertura do desempate, com um percurso limpo em 44,70 segundos, que lhe garantiu o segundo lugar e o seu primeiro pódio numa etapa da Longines FEI Jumping World Cup™, montando Carabella vd Neyen Z. O terceiro lugar foi para o francês Simon Delestre, que assinou um notável duplo zero em 45,16 segundos com o promissor castrado de nove anos Golden Boy DK.

A destacar ainda a participação portuguesa: Rodrigo Giesteira Almeida e a égua GB Diamantina terminaram na 15.ª posição, registando 4 pontos em 74,43 segundos.

