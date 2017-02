CSI5*-W Bordéus: Julien Epaillard ganha o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 5 Fevereiro, 2017 17:08

O francês Julien Epaillard a competir em casa, ganhou este sábado, o Grande Prémio Taça do Mundo do CSI5*-W de Bordéus.

Montando o SF Quatrin de la Roque LM (Quick Star x Kannan) Epaillard de 39 anos, galopou para a vitória na penúltima etapa da Taça do Mundo Longines FEI 2016/2017. Este conjunto registou o tempo mais rápido, (35,92s) dos 6 que terminaram o desempate sem faltas, que foi disputado por 19 conjuntos. O holandês Leopold van Asten de 40 anos, com VDL Groep Zidane foi segundo classificado (37,71s) e o alemão Guido Klatte alcançou a terceira posição com Qinghai (38,09s). Alinharam nesta prova 39 conjuntos de 16 países.

Julien Epaillard satisfeito com o triunfo afirmou, ” As coisas não me têm corrido bem. Após o CSI da Corunha em Dezembro passado, senti o cavalo cansado e optei por lhe dar umas mini férias. Começamos a época em Oliva Nova, e viemos para Bordéus sem grandes expectativas. Foi uma vitória inesperada!”

Mário Wilson Fernandes penalizou 8 pontos na primeira mão montando Stroudwood Eldarado de 9 anos, que foi o cavalo mais jovem inscrito nesta prova.

A última qualificativa da Taça do Mundo realiza-se em 26 de Março em Gotenburgo, Suécia.

Resultados

Ranking provisório