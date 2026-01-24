CSI5*-W Amesterdão: Kevin Staut vence prova de 1,45 m; Mário Wilson Fernandes em 12.º lugar
A segunda prova CSI5*-W da jornada de sexta-feira em Amesterdão, o Prémio Stal van der Haar, disputada em duas fases a 1,45 metros e pontuável para o Longines Ranking (Grupo D), foi conquistada pelo francês Kevin Staut, em Hermes de Vesquerie (Vigo d’Arsouilles x Marquis de la Lande).
O antigo número um do ranking mundial apresentou um percurso sem faltas e foi o mais rápido na segunda fase, cruzando a linha de chegada em 27,28 segundos, deixando a concorrência a uma curta distância. O segundo lugar pertenceu ao alemão Mario Stevens, montando Carrie 22, enquanto o pódio ficou completo com a britânica Jodie Hall McAteer, em Kimosa van het Kritrahof.
Em destaque esteve também o cavaleiro português Mário Wilson Fernandes, que terminou na 12.ª posição entre os classificados, montando o holsteiner de nove anos Cool Grey (Cornet Obolensky). O conjunto realizou igualmente um percurso sem penalizações, concluindo a segunda fase em 30,31 segundos, num lote de elevado nível competitivo.
A prova contou com um forte alinhamento internacional e confirmou, mais uma vez, o alto grau de exigência técnica do circuito CSI5*-W em Amesterdão.
