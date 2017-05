CSI5* Versailles: Sergio Álvarez Moya e Arrayan vencem o Grande Prémio Renault (VÍDEO) 8 Maio, 2017 17:08

O primeiro de dois Grandes Prémios do CSI5* de Versailles (França) disputado no sábado (06) teve como vencedor o cavaleiro espanhol Sergio Álvarez Moya com Arrayan (x Baloubet du Rouet). Luciana Diniz alcançou o 10º lugar com Lennox (0/8-41,23s)

A exigente e muito técnica primeira mão deste Grande Prémio apurou apenas 12 dos 39 conjuntos para o desempate.

Sergio Alvarez Moya com o seu espectacular Arrayan, o último conjunto a sair para o desempate, alcançou a vitória com o fantástico registo de 36,21s deixando a dois segundos o holandês Harrie Smolders que foi 2º classificado com o garanhão Emerald NOP (x Diamant de Semilly) (38,21s). O italiano Alberto Zorzi com Rackham Jo (x Diamant de Semilly) ocupou a terceira posição (39,02s).

Resultados – Grande Prémio