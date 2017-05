CSI5* Versailles: Pedro Veniss foi “rei” no Grande Prémio Rolex (VÍDEO) 9 Maio, 2017 7:06

Seis meses após a sua vitória no Grande Prémio Rolex de Genebra, o brasileiro Pedro Veniss, somou um novo triunfo no Grande Prémio Rolex (1,60m) em Versailles (França) este domingo.

Montando Quabri De L’Isle (x Kannan), Pedro Veniss galopando sem perder uma fracção de segundo alcançou o primeiro lugar do pódio (35,19s) com uma vantagem de um centésimo de segundo sobre o irlandês Denis Lynch com Echo de Laubry que foi segundo classificado (35,20s). O terceiro lugar foi para jovem cavaleira japonesa Karen Polle com With Wings (35,80s), uma revelação esta temporada.

O italiano Alberto Zorzi foi quarto com Cornetto K (36,11) enquanto o frances Patrice Delaveau ocupou o quinto lugar com Aquila HDC (36,17s).

Dos 36 participantes que alinharam, apenas 12 disputaram o desempate ao cronómetro.

Luciana Diniz (Winningmood), Bertram Allen (Hector van DAbdijhoeve) e Aldrick Cheronnet (Tanael des Bonnes) optaram por abandonar a prova.

Resultados – Grande Prémio Rolex AQUI