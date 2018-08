CSI5* Valence: Kent Farrington e Gazelle conquistam o seu segundo Grande Prémio consecutivo (VÍDEO) 27 Agosto, 2018 15:42

Pelo segundo ano consecutivo, o americano Kent Farrington montando a égua belga, Gazelle (Kashmir vh Schuttershof), conquistou o Grande Prémio Hubside (1,60m) do CSI5* de Valence, França.

Com os Jogos Equestres Mundiais de Tryon em mente, o chefe de pista italiano Uliano Vezzani traçou um percurso difícil no qual apenas 13 dos 47 conjuntos que alinharam, ficaram apurados para o desempate. Farrington demonstrou ser imbatível no desempate, registando o melhor tempo 43,85s dos quatro conjuntos que terminaram sem faltas. Outro conjunto que evidenciou estar em grande forma, foi o sueco Henrik Van Eckermann com Mary Lou (Montendro), ao ocuparam o 2º lugar (44,69s), enquanto o suíço Martin Fuchs e Clooney subiram ao 3º lugar do pódio (47,25s). Shane Breen da Irlanda, com o garanhão Ipswich van de Wolfsakker terminaram em 4º lugar (48,25s).

O melhor representante da casa foi Simon Delestre com Zimequest Chesall (Casall) que nesta ocasião, ocuparam o 6º lugar derrubando um obstáculo no desempate (0/4-47,03s).

Resultados – Grande Prémio AQUI