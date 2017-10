CSI5* Tryon: Rodrigo Pessoa vence prova rainha (VÍDEO)

O olímpico brasileiro, Rodrigo Pessoa de 44 anos, montando Chaganus, um castrado Oldenburg (Chacco-blue x Carthago) venceu este domingo a prova rainha (1,50m) do CSI5* de Tryon, Carolina do Norte (EUA). Quentin Judge (EUA) foi segundo classificado com Giorgio Van’t Hagenhof após um desempate sem faltas em 40,39s, enquanto o terceiro lugar foi para o belga Nicola Philippaerts com Aikido Z (40,54s).

41 Conjuntos testaram o percurso traçado pelo alemão Olaf Petersen Jr. na pista de relva do Tryon International Equestrian Center (TIEC). Oito conjuntos habilitaram-se ao desempate mas apenas quatro terminaram com duplos percursos sem faltas.

Após a prova Rodrigo Pessoa explicou, que Chaganus, de 9 anos, propriedade do cavaleiro, é a sua nova montada e tem muito pouca experiencia em provas deste nível. “Tenho o cavalo apenas há dois meses, e esta foi a nossa primeira prova com desempate, portanto não sabia como Chaganus iria reagir. A minha intenção era uma prova tranquila e conservadora com o cavalo, mas ele saltou muito bem. Estou bastante satisfeito,” afirmou Pessoa.

