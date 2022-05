CSI5* St. Tropez: Malin Baryard-Johnsson vence o Grande Prémio LGCT (VÍDEO)

A medalha de ouro olímpica, a sueca Malin Baryard-Johnsson, foi a vencedora do Grande Prémio LGCT de St.Tropez (FRA), realizado no último sábado (21) .

Montando H&M Indiana, Baryard-Johnsson foi um dos oito conjuntos que conseguiu o percurso inicial e o desempate sem faltas. Mas a sueca foi a mais rápida no desempate, com 34,71s alcançando a vitória.

O holandês Harrie Smolders com Monaco foi segundo classificado, com o tempo de 35,09s enquanto o americano Spencer Smith com Theodore Manciais terminou em terceiro, com o tempo de 35,35s.

Com cinco etapas realizadas, o belga Pieter Devos assumiu a liderança do ranking LGCT com 110 pontos, seguido do seu compatriota Gilles Thomas, que soma 101 pontos.

A próxima etapa será disputada em Hamburgo (GER), no dia 28 Maio.

Resultados AQUI