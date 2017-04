CSI5* Shanghai: Italiano Lorenzo de Luca vence o seu primeiro Grande Prémio Longines Global Champions Tour (VÍDEO) 29 Abril, 2017 22:49

Lorenzo de Luca não podia estar mais feliz, venceu este sábado, pela primeira vez, o Grande Prémio do Longines Global Champions Tour em Shanghai (China).

Montando o castrado belga Ensor de Litrange LXII (Nabab de Reve x Mr. Blue), Lorenzo de Luca registou o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram o desempate com quatro pontos. O holandês Maikel van der Vleuten foi segundo com VDL Groep Verdi TN NOP enquanto o italiano Alberto Zorzi ocupou o terceiro lugar com a égua belga Fair Light van’t Heike (Vigo d’Arsouilles x Darco) de 12 anos.

“Este é o primeiro ano que participo no Global e felizmente tenho um grupo de cavalos fantástico”, disse Luca. “O meu cavalo tem imenso potencial, é super cuidadoso e quando entra em pista é para vencer.”

Com esta vitória o astro italiano conquistou 100 pontos, destronando o suíço Martin Fuchs da liderança do ranking do LGCT. Maikel van der Vleuten ocupa o 2º lugar com 89 pontos e o britânico Scott Brash mantém-se firme no 3º lugar do ranking (75 pontos) depois das 3 etapas.

A quarta etapa deste tour vai decorrer no dia 19 de Maio em Madrid.

Paris Panthers conquista a 3ª etapa da Liga do Global Champions Tour em Shangai

Darragh Kenny e Jack Hardin Towell, membros da equipa Paris Panthers venceram a terceira etapa da Liga do Global Champions Tour após uma dura batalha.

Apenas duas equipas terminaram os 4 percursos sem faltas, porém o tempo registado (155,99s) pela equipa Paris Panthers foi superior assegurando-lhe a vitoria frente à equipa Hamburg Diamonds formada por Jos Verlooy e John Whitaker que terminaram sem faltas em 161,94s. A equipa London Knights representada por Ben Maher, Kent Farrington e Eduardo Menezes ficaram classificados em 3º lugar tendo penalizado 4 pontos.

