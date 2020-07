CSI5* Saint Tropez: Steve Guerdat conquista Grande Prémio (VÍDEO)

O primeiro CSI5* após o confinamento, o Hubside Jumping em Saint Tropez (França) terminou neste domingo, com o triunfo do nº 1 do ranking o suíço Steve Guerdat, no Grande Prémio com obstáculos a 1,60m.

Nas instalações do Haras de Grillons terminou a terceira semana do Hubside Jumping. A diferença em relação às primeiras, foi que este evento foi de cinco estrelas.

O Grande Prémio composto por 13 obstáculos e 16 esforços, desenhado pelo chefe de pista francês Cédric Longis, foi ganho por Steve Guerdat com o cavalo SF Victorio des Frotards ao conseguir o melhor tempo (37,73s) dos seis conjuntos que terminaram com zero pontos o desempate.

O francês Edward Levy foi segundo com Rebeca LS (37,86), enquanto o sueco Peder Fredricson completou o pódio com Catch me Not S (38,86s).

