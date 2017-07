CSI5* Paris: Fabulosa vitória de Julien Epaillard no Grande Prémio do Global Champions Tour (VÍDEO) 2 Julho, 2017 16:32

Não existem palavras para descrever a vitória do francês Julien Epaillard no Grande Prémio do Global Champions Tour de Paris, nem o próprio cavaleiro acreditava no final da prova o tremendo feito que tinha acabado de realizar, uma das mais bonitas vitórias da sua carreira.

Tendo a Torre Eiffel como pano de fundo, o favorito da casa Julien Epaillard esteve em grande nível este sábado com o cavalo de 9 anos Usual Suspect D’Auge. Este cavalo criado em sua casa e que fazia o seu primeiro Grande Prémio de 5*, mostrou uma facilidade assombrosa sobre o difícil traçado da segunda mão desenhado pelo italiano Uliano Vezzani e no qual a maioria dos conjuntos perderam as esperanças de alcançar o triunfo no segundo e terceiro elemento do triplo.

O holandês Harrie Smolders que lidera a classificação geral, foi segundo classificado com o seu poderoso garanhão Don VHP Z enquanto o seu belga Olivier Philippaerts com H&M Legend of Love completou o pódio.

Apenas 3 conjuntos ficaram classificados para o desempate.

St. Tropez Pirates conquistaram a Liga do Global Champions de Paris

Foi debaixo de chuva torrencial que a equipa St. Tropez Pirates conquistou a Liga do Global Champions Tour de Paris com um total de 8 pontos. Com um ponto mais os Hamburgo Diamonds de Harrie Smolders e Audrey Coulter, ocuparam o segundo lugar enquanto a equipa Chantilly Pegasus representada por Lauren Hough e Sergio Alvarez Moya, ocuparam a terceira posição com 13 pontos.

