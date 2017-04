CSI5* México: Canadiano Eric Lamaze rápido como um raio…

Eric Lamaze galopou para a vitória na jornada inaugural do Longines Global Champions Tour do México, vencendo a prova grande do CSI5* (1,50m/1,55m).

Montando Fine Lady 5, Lamaze, medalha de bronze nos J.O. do Rio, foi o mais rápido, com o tempo de 38 segundos na prova disputada com barrage deixando o segundo lugar para Scott Brash (GBR) e Hello M’Lady, que terminaram sem faltas em 38,24 segundos.

O brasileiro Yuri Mansur Guerios (BRA) apercebendo-se que seria “impossível” superar o tempo registado, optou por fazer uma prova mais tranquila com Quartz de la Lande garantindo o terceiro lugar do pódio (40,02s).

Bertram Allen (IRL), vencedor da prova pequena ao cronómetro com Quiet Easy, ficou classificado em sétimo lugar nesta prova com o exuberante garanhão ruço Hector van d’Abdijhoeve, de 10 anos.

Dos 54 participantes que alinharam na prova que decorreu na pista de relva do Campo Marte, oito saltaram a primeira mão sem faltas e seis terminaram o desempate com zero pontos.

O percurso desenhado pelo chefe de pista italiano, Uliano Vezzani, apresentou algumas dificuldades, principalmente os obstáculos nºs 8 e 13. Notáveis como Steve Guerdat (SUI) com Corbinian e Jos Verlooy (BEL) com Caracas derrubaram o último obstáculo, enquanto Kevin Staut (FRA) com Ayade de Septon et HDC contabilizaram 13 pontos na primeira mão.

Resultados