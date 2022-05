CSI5* Madrid: Sanne Thijssen estrela do LGT Grande Prémio de Madrid (VÍDEO)

A jovem holandesa Sanne Thijssen de 23 anos, fez o publico vibrar nas bancadas do Club de Campo Villa de Madrid ao vencer neste sábado, o Grande Prémio Longines Global Champions Tour de Madrid, a prova rainha do CSI5*.

Sanne e o veterano Holsteiner, Con Quidam RB de 16 anos, com um impressionante desempate sem faltas em 39,15s, relegou para o segundo lugar o irlandês Darragh Kenny com VDL Cartello e o brasileiro Marlon Zanotelli com VDL Edgar M que terminaram em 2º lugar ex-aequo com um tempo de 39,91s. A alemã Katrin Eckermann com Cala Mandia foi quarta classificada.

Esta prova disputada por 33 conjuntos, teve apenas 10 conjuntos sem faltas no percurso inicial composto por 13 obstáculos e 13 esforços (1,60m). No desempate composto por sete obstáculos a 1,60m apenas seis conjuntos terminara com duplos percursos sem faltas. A alemã Katrin Eckermann com Cala Mandia foi quarta classificada.

Com quatro etapas realizadas, Beerbaum mantém-se na liderança do ranking com 99 pontos, seguido de Katrin Eckermann com 98 pontos. Michael Duffy desceu para a terceira posição com 92 pontos.

A próxima etapa será em St. Tropez, no dia 19 de Maio.

Resultados GP AQUI