CSI5* Hubside Jumping: Brasileiro Marlon Zanotelli com VDL Edgar conquista GP 1 Setembro, 2020

Marlon Zanotelli, de 32 anos, atual nº 18 do ranking mundial, teve uma prestação exemplar no único concurso nível 5* disputado em Agosto, com uma dotação de 200 mil euros. Esta foi a 1ª vitória do cavaleiro brasileiro num GP de nível 5* que decorreu no Hubside Jumping Grimaud St Tropez, no sábado passado (29/08).

Dos 46 conjuntos que alinharam nesta prova a 1,60m, apenas 13 disputaram o desempate. Marlon e VDL Edgar M, um KWPN de 11 anos, terminaram com um percurso sem penalizações em 35,33s.

O italiano Emanuele Gaudiano foi segundo classificado com Chalou (36,25s), seguido do belga Olivier Philippaerts com HG & M Legend of Love, sem faltas em 36,29s. Seguiram-se os franceses Kevin Staut com Viking d´La Rousserie, (38,08s), Julien Epaillard com Alibi de la Rolque e o belga Gregory Wathelet com Nevados S, ambos com um ponto de penalização.

“Em primeiro lugar, quero agradecer à minha equipa que faz um grande trabalho em casa, bem como aos proprietários do VDL Edgar M, que é um cavalo muito especial. Ele classificou-se em todos os recentes GPs5* e esteve perto vencer. Esta é a minha primeira vitória num GP5*. O meu cavalo saltou muito bem, é um cavalo muito especial”, destacou Zanotelli que está radicado na Europa há cerca de 15 anos.

Marlon, comentou sobre a vertical nº 5 que causou inúmeras faltas no desempate entre os 7 obstáculos. “O vertical estava numa volta com varas brancas, factor de dificuldade para os cavalos. Eu também acho que a velocidade e o cansaço depois do duplo número quatro contribuíram para um certo desequilíbrio. Já o Edgar tocou no primeiro elemento do duplo, mas eu sei que ele é muito cuidadoso, então assumi o risco. Quero agradecer a Sadri Fegaier e à sua equipa por nos permitir trabalhar e praticar o nosso desporto neste período tão difícil. Isto é muito importante para nós e os cavalos.”

Ao lado de cerca de 20 atletas, Marlon está entre os favoritos a um lugar na equipa brasileira de saltos de obstáculos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Resultados AQUI

