CSI5* Hamburgo: Luciana Diniz sobe ao 2º lugar do pódio com Lennox 11 Maio, 2018 8:05

Montando o veterano Lennox de 17 anos, a luso-brasileira Luciana Diniz, conquistou esta quinta-feira o 2º lugar do pódio, na prova ao cronómetro (1,55m) do CSI5* de Hamburgo. Luciana ficou a 1,95s do vencedor, o belga Nicola Philippaerts com H&M Harley vd Bisschop (69,37s), que recebeu como prémio, um automóvel Mercedes Benz.

Shane Breen da Irlanda foi o 3º classificado com Can Ya Makan (71,77s) enquanto o espanhol Sergio Alvarez Moya ocupou o 4º lugar com Charmeur (71,82s).

Dos 52 conjuntos que alinharam, apenas 21 terminaram a prova com zero pontos.

Confira os resultados AQUI