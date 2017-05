CSI5* Hamburgo: “Casall Ask” termina carreira e “sai pela porta grande” (VÍDEO)

Mais um campeão, “Casall ASK”, montada do sueco Rolf-Goran Bengtsson, colocou um ponto final na carreira, vencendo este sábado o Grande Prémio Longines do Global Champions Tour em Hambugo.

Esta é a história de um garanhão Holstein que, aos 18 anos, ganhou tudo o que havia para ganhar. Falamos de um atleta equino que desde 2009 brilha no circuito do Longines Global Champions Tour vencendo 10 Grandes Prémios (a final em Doha, Valkenswaard e Paris (2016); Roma e Londres (2015); Doha e Chantilly (2014); Mónaco e Hamburgo (2011) terminou numa despedida apoteótica, perante bancadas esgotadas. Casall ASK sai de cena pela porta grande!

Foi um final perfeito para Rolf Bengtsson e Casall ASK que conseguiram o melhor registo dos cinco conjuntos que disputaram o desempate. O holandês Harrie Smolders foi segundo classificado com Don VHP Z e o alemão Christian Ahlmann fechou o pódio com Epleaser van’t Heike.

Antes do Grande Prémio disputou-se a segunda ronda da Global Champions League que foi ganha pela equipa Miami Glory composta por Scott Brash (Ursula XII) e Denis Lynch (RFM Echo).

Depois de 5 etapas, o italiano Lorenzo de Luca mantém-se na liderança da classificação geral do LGCT 2017 com 133 pontos. Maikel van der Vleuten ocupa o segundo lugar com 124 pontos enquanto o seu compatriota Harrie Smolders é terceiro com 123 pontos.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos