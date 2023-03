CSI5* Doha: Ludger Beerbaum sofre fratura do fêmur

Este fim de semana ficará registado nos livros de história de Ludger Beerbaum e da Riesenbeck International. Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt e Christian Kukuk, a nova equipa da Riesenbeck International, pretendiam defender com sucesso a sua vitória na Global Champions League em Doha.

Porém, um tropeção do cavalo de Ludger, «Christians Carado», num obstáculo na quinta-feira, impediu o líder da equipa de continuar. O atleta olímpico sofreu uma aparatosa queda no Estádio Al Shakab, e sentiu imediatamente que era mais do que uma queda inofensiva. O diagnóstico foi feito no hospital: fratura do fêmur. Más notícias que colocaram tudo em segundo plano para a sua equipa.

Felizmente não foi necessário uma grande operação, mas sim uma estabilização com placa e parafusos. “Correu bem”, anunciou Ludger Beerbaum da sala do hospital.

Os seus colegas de equipa respiraram aliviados e mudaram o plano. Com o chefe e sua Mila fora de ação, Philipp Weishaupt entrou com seu experiente Coby, enquanto Christian Kukuk confiou em Mumbai, com quem forma uma dupla bem-sucedida.

Philipp afirmou, “É um momento muito especial para mim vencer este Grande Prémio da Longines Global Champions Tour em Doha. O nosso plano foi bastante diferente. Tivemos que mudar os cavalos devido ao acidente de Ludger.”

